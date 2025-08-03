«Факел» показал яркий перформанс болельщиков на матче с «Соколом»
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Болельщики воронежского «Факела» устроили яркий перфоманс на одноимённом стадионе в Воронеже во время матча 3-го тура Лиги Pari с саратовским «Соколом». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0.
Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Юрганов – 59'
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Факела».
После двух матчей в активе воронежского клуба шесть очков. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сокол» располагается на 12-й строчке с двумя очками. В 4-м туре «Факел» встретится с «КАМАЗом» на выезде. Саратовский клуб проведёт домашнюю игру с новороссийским «Черноморцем».
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