«Факел» показал яркий перформанс болельщиков на матче с «Соколом»

Болельщики воронежского «Факела» устроили яркий перфоманс на одноимённом стадионе в Воронеже во время матча 3-го тура Лиги Pari с саратовским «Соколом». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Факела».

После двух матчей в активе воронежского клуба шесть очков. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сокол» располагается на 12-й строчке с двумя очками. В 4-м туре «Факел» встретится с «КАМАЗом» на выезде. Саратовский клуб проведёт домашнюю игру с новороссийским «Черноморцем».