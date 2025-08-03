«Зенит» одержал всего одну победу в последних шести матчах РПЛ с ЦСКА

Завершён матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА (1:1). В последних шести матчах чемпионата России петербуржцы лишь один раз переиграли армейцев.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» потерпел поражение во второй части розыгрыша чемпионата (0:1), в сезоне-2023/2024 петербуржцы не смогли добыть победу в этом противостоянии (1:1, 0:1), в прошлом сезоне сине-бело-голубые отпраздновали победу со счётом 1:0, позднее эти команды сыграли вничью (0:0).

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».