«Типичная игра команд Первой лиги». Талалаев — о победе «Балтики» над «Оренбургом» в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.

«Наши болельщики заслужили это. Помните весенний этап, когда все были недовольны, что мы экспериментировали с составом, с игрой, не было забитых голов? И я говорил: это для того, чтобы в РПЛ мы чётко понимали, что делаем. Как я сказал, мы моделировали. Модели работают, потому что мои футболисты самые лучшие, они это доказывают.

Иногда для достижения больших целей нужно сначала научиться терпеть, а потом играть. В этом матче, на мой взгляд, была типичная игра команд из Первой лиги, где было много борьбы, много скоростей, а игры не так много. Это уже второй матч у нас такой, тогда мы пропустили на последних минутах совсем необязательный гол, здесь же мы дожали команду без слабых мест. Это заслуга моих футболистов и зрителей, потому что при счёте 2:1 стадион не затих, начал гнать вперёд. Это позволило принять нам правильные решения, выпустить игроков в атаку. Жаль, что не забили ещё больше, один Хиль мог хет‑трик делать.

Мы играли с командой, которая находится на втором месте по быстрым атакам, мы это им не позволили. Выступали против команды, которая в пятёрке по подборам, мы все вторые мячи выиграли до 60‑й минуты. Если говорить о качестве, которое было в матче, то оно меня удовлетворяет. Если говорить о том качестве, которое хотелось бы видеть, то, конечно, нужно работать.

Главное, что приходит результат, это тренировочная работа. И вот футболисты, которые к нам приехали, значительно подняли нам качество тренировок. Пришли ребята за большие деньги, спасибо руководителям клуба, что приобрели таких конкурентоспособных игроков. То, что ребята, которые играли в Первой лиге, сейчас конкурентоспособны в РПЛ, — это заслуга пришедших футболистов», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей калининградская «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона. В 4-м туре подопечные Андрея Талалаева сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.