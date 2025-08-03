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«За три-четыре дня до игры знал, что буду бить так». Соболев — о пенальти в матче с ЦСКА

«За три-четыре дня до игры знал, что буду бить так». Соболев — о пенальти в матче с ЦСКА
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своём пенальти в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Напомним, форвард сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар на 76-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«В голове промелькнула мысль, что в полуфинале не забил? Нет. Я до игры уже знал. И специально пробил где-то дня два назад Мише Кержакову пенальти, специально в этот угол. В принципе до игры уже знал где-то дня за три-четыре, что буду бить так», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры сине-бело-голубые располагаются на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».

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