Дмитрий Булыкин: футболистам «Спартака» не хватает настроя — должны играть агрессивнее

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Спартак» (1:1).

«Футболисты «Спартака» не настраиваются и теряют концентрацию. Из-за этого красные карточки, все игры даются тяжело. По составу они должны легко выигрывать, забивать. Но если у тебя красная, сделать это намного сложнее. Хорошо, что ещё забили «Акрону». Но потеряли концентрацию на последних минутах и не смогли победить. Не хватает настроя — должны играть агрессивнее, сконцентрированнее. Но ситуацию ещё можно исправить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.