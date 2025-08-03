Дмитрий Булыкин: футболистам «Спартака» не хватает настроя — должны играть агрессивнее
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Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Спартак» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Футболисты «Спартака» не настраиваются и теряют концентрацию. Из-за этого красные карточки, все игры даются тяжело. По составу они должны легко выигрывать, забивать. Но если у тебя красная, сделать это намного сложнее. Хорошо, что ещё забили «Акрону». Но потеряли концентрацию на последних минутах и не смогли победить. Не хватает настроя — должны играть агрессивнее, сконцентрированнее. Но ситуацию ещё можно исправить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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