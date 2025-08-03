Созин: ЦСКА ни в чём не уступил «Зениту». Главное, что есть у Челестини, — русский костяк

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре ЦСКА с «Зенитом» в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 1:1.

«ЦСКА ни в чём не уступил «Зениту». Сегодняшние 1:1 — абсолютно по делу. Но пока у Челестини всё держится на том, что построил Николич. Чего-то кардинально нового в игре ЦСКА пока не видно. Может, время ещё не пришло.

Главное, что есть у ЦСКА Челестини, — русский костяк. Акинфеев, Дивеев, Обляков, Кисляк и Глебов — на этих парнях можно строить команду на долгие годы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 33-й минуте форвард ЦСКА Алеррандро открыл счёт. На 76-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. В 4-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин». Оба матча пройдут в субботу, 9 августа.