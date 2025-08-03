Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о переходе защитника Хато из «Аякса»

«Челси» объявил о переходе защитника Хато из «Аякса»
Комментарии

Защитник Йоррел Хато перешёл из «Аякса» в «Челси». Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2032 года.

В прошедшем сезоне фулбек выходил на поле в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Всего за команду из Амстердама игрок провёл 75 встреч в чемпионате Нидерландов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «Челси» домашним матчем с «Кристал Пэлас» 17 августа.

Материалы по теме
Приоритет Гарначо — переход в «Челси», «синие» не спешат вести переговоры с «МЮ» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android