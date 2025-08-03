«Челси» объявил о переходе защитника Хато из «Аякса»

Защитник Йоррел Хато перешёл из «Аякса» в «Челси». Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2032 года.

В прошедшем сезоне фулбек выходил на поле в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Всего за команду из Амстердама игрок провёл 75 встреч в чемпионате Нидерландов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «Челси» домашним матчем с «Кристал Пэлас» 17 августа.