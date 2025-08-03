Павел Яковлев: Вадим Раков похож на меня, когда я приходил в «Крылья Советов»

Экс-форвард «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался об уровне игры футболиста самарской команды Вадима Ракова. В игре 3-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (4:1) игрок оформил дубль, права на нападающего принадлежат «Локомотиву».

«Раков получил необходимое игровое время. Молодым футболистам тяжело начинать в «Спартаке», «Локомотиве» и других топ-клубах. Влияет давление на результат, он нужен здесь и сейчас. Вадим успешно начал сезон — видно, что он уверен. Раков напоминает меня, когда я пришёл в «Крылья». Тогда тоже почувствовал, что в меня верят.

У Ракова есть все качества, чтобы стать топом. Талантам нужно доверять. Многие молодые игроки не уступают иностранцам, которые приезжают и не всегда усиливают наш чемпионат», — сказал Павел Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.