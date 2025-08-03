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Павел Яковлев: Вадим Раков похож на меня, когда я приходил в «Крылья Советов»

Павел Яковлев: Вадим Раков похож на меня, когда я приходил в «Крылья Советов»
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Экс-форвард «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался об уровне игры футболиста самарской команды Вадима Ракова. В игре 3-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (4:1) игрок оформил дубль, права на нападающего принадлежат «Локомотиву».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Раков получил необходимое игровое время. Молодым футболистам тяжело начинать в «Спартаке», «Локомотиве» и других топ-клубах. Влияет давление на результат, он нужен здесь и сейчас. Вадим успешно начал сезон — видно, что он уверен. Раков напоминает меня, когда я пришёл в «Крылья». Тогда тоже почувствовал, что в меня верят.

У Ракова есть все качества, чтобы стать топом. Талантам нужно доверять. Многие молодые игроки не уступают иностранцам, которые приезжают и не всегда усиливают наш чемпионат», — сказал Павел Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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