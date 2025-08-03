Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: Гамид Агаларов открыл счёт на первой минуте

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: Гамид Агаларов открыл счёт на первой минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Агаларов – 1'    

На первой минуте встречи Гамид Агаларов открыл счёт и вывел хозяев вперёд.

После двух туров чемпионата России «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало одно очко и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android