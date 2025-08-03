«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: Гамид Агаларов открыл счёт на первой минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте встречи Гамид Агаларов открыл счёт и вывел хозяев вперёд.

После двух туров чемпионата России «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало одно очко и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.