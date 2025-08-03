Булыкин: «Зенит» пока не в той форме, которую от него ждут

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«Все ждут яркой и мощной игры от всех. Но назад уже ничего не вернуть. Думаю, все ожидали ничью в матче «Зенита» с ЦСКА. Играли две хорошие команды. Соболев имел пару моментов. Когда ты не реализуешь их, это влияет на игру. Когда «Зенит» начнёт играть мощно, начнёт набирать очки. Но пока не может — с тем же «Рубином» сыграл вничью. Пока команда не в той форме, которую от неё шждут. Должны выигрывать и создавать моменты. Но пока ещё не всё получается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.