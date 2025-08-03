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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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Булыкин: «Зенит» пока не в той форме, которую от него ждут

Булыкин: «Зенит» пока не в той форме, которую от него ждут
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Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Все ждут яркой и мощной игры от всех. Но назад уже ничего не вернуть. Думаю, все ожидали ничью в матче «Зенита» с ЦСКА. Играли две хорошие команды. Соболев имел пару моментов. Когда ты не реализуешь их, это влияет на игру. Когда «Зенит» начнёт играть мощно, начнёт набирать очки. Но пока не может — с тем же «Рубином» сыграл вничью. Пока команда не в той форме, которую от неё шждут. Должны выигрывать и создавать моменты. Но пока ещё не всё получается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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