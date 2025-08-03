Александр Соболев: ничья с ЦСКА для «Зенита» — как поражение

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о ничьей сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 1:1.

— Эта ничья воспринимается как поражение?

— Конечно! — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

На 33-й минуте форвард ЦСКА Алеррандро открыл счёт. На 76-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. В 4-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин». Оба матча пройдут в субботу, 9 августа.