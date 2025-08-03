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Александр Соболев: ничья с ЦСКА для «Зенита» — как поражение

Александр Соболев: ничья с ЦСКА для «Зенита» — как поражение
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о ничьей сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Эта ничья воспринимается как поражение?
— Конечно! — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

На 33-й минуте форвард ЦСКА Алеррандро открыл счёт. На 76-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. В 4-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин». Оба матча пройдут в субботу, 9 августа.

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