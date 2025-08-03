Защитник «Зенита» Вега высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега дал комментарий касательно результата матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень интенсивный матч. Мне кажется, мы владели преимуществом на протяжении всей игры. Надо немного добавить энергии в завершающей стадии. Показали хорошую игру, но не реализовали все свои моменты.

Когда ты один из главных клубов России, в каждом матче должен играть на победу. Мы выходим на все игры с мыслями, чтобы победить и набрать три очка. Пять очков в трёх турах — не так уж и плохо.

Конечно, Семак не был доволен результатом матча. Но впереди недельный цикл для того, чтобы вернуть хорошее настроение в коллектив и в следующем матче показать себя с лучшей стороны. В личном и командном плане могу сказать, что эта ничья как поражение. У нас было много моментов, чтобы забить. Но надо не опускать руки и работать», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.