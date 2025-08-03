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Защитник «Зенита» Вега высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Вега высказался о ничьей в матче с ЦСКА
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Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега дал комментарий касательно результата матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Очень интенсивный матч. Мне кажется, мы владели преимуществом на протяжении всей игры. Надо немного добавить энергии в завершающей стадии. Показали хорошую игру, но не реализовали все свои моменты.

Когда ты один из главных клубов России, в каждом матче должен играть на победу. Мы выходим на все игры с мыслями, чтобы победить и набрать три очка. Пять очков в трёх турах — не так уж и плохо.

Конечно, Семак не был доволен результатом матча. Но впереди недельный цикл для того, чтобы вернуть хорошее настроение в коллектив и в следующем матче показать себя с лучшей стороны. В личном и командном плане могу сказать, что эта ничья как поражение. У нас было много моментов, чтобы забить. Но надо не опускать руки и работать», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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