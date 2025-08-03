ПСВ победил «Гоу Эхед Иглс» и завоевал Суперкубок Нидерландов

Завершился матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ и «Гоу Эхед Иглз». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Йоей Кой (Нидерланды). Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты ПСВ.

На 35-й минуте полузащитник гостей Матис Сюре открыл счёт в матче. На 78-й минуте ПСВ сравнял счёт благодаря автоголу защитника Геррита Наубера. На 85-й минуте экс-защитник «Барселоны» Серджиньо Дест принёс своей команде победу после передачи бывшего полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

Таким образом, ПСВ выиграл 15-й Суперкубок Нидерландов в своей истории. Команда является рекордсменом турнира по числу титулов. У ближайшего преследователя, «Аякса», девять побед в турнире.