ПСВ победил «Гоу Эхед Иглс» и завоевал Суперкубок Нидерландов
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Завершился матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ и «Гоу Эхед Иглз». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Йоей Кой (Нидерланды). Волевую победу со счётом 2:1 праздновали футболисты ПСВ.
Суперкубок Нидерландов 2025 . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
2 : 1
Гоу Эхед Иглс
Девентер
0:1 Сюре – 35' 1:1 Наубер – 78' 2:1 Дест – 84'
На 35-й минуте полузащитник гостей Матис Сюре открыл счёт в матче. На 78-й минуте ПСВ сравнял счёт благодаря автоголу защитника Геррита Наубера. На 85-й минуте экс-защитник «Барселоны» Серджиньо Дест принёс своей команде победу после передачи бывшего полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
Таким образом, ПСВ выиграл 15-й Суперкубок Нидерландов в своей истории. Команда является рекордсменом турнира по числу титулов. У ближайшего преследователя, «Аякса», девять побед в турнире.
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