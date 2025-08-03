«Факел» с минимальным счётом обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Факелом» и «Соколом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Факел» в Воронеже, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник воронежского клуба Игорь Юрганов.

После трёх матчей в активе «Факела» девять очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Сокол» с двумя очками занимает 12-е место. В следующем туре воронежцы встретятся с «КАМАЗом» на выезде. Игра состоится в понедельник, 11 августа. Двумя днями ранее свой матч проведёт «Сокол». Команда примет на своём поле новороссийский «Черноморец».