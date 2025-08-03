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Факел — Сокол, результат матча 3 августа 2025, счет 1:0, Первая лига 2025/2026

«Факел» с минимальным счётом обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
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Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Факелом» и «Соколом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Факел» в Воронеже, одержали хозяева со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Юрганов – 59'    

Единственный гол в матче забил защитник воронежского клуба Игорь Юрганов.

После трёх матчей в активе «Факела» девять очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Сокол» с двумя очками занимает 12-е место. В следующем туре воронежцы встретятся с «КАМАЗом» на выезде. Игра состоится в понедельник, 11 августа. Двумя днями ранее свой матч проведёт «Сокол». Команда примет на своём поле новороссийский «Черноморец».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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