Тульский «Арсенал» переиграл «Черноморец» в матче Первой лиги
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Окончен матч 3-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и тульский «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этом матче отпраздновали футболисты тульской команды. Игра пошла на стадионе «Центральный» (Новороссийск, Россия). В роли главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань, Россия).
Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Николаев – 7' 1:1 Калмыков – 48' 1:2 Цараев – 75'
Олег Николаев открыл счёт на седьмой минуте и вывел хозяев поля вперёд. Амур Калмыков на 48-й минуте сравнял счёт, победный гол «Арсенала» на 75-й минуте забил Алан Цараев.
После этой игры «Черноморец» (1) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» (5) находится на седьмой строчке.
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