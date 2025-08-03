Тульский «Арсенал» переиграл «Черноморец» в матче Первой лиги

Окончен матч 3-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и тульский «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этом матче отпраздновали футболисты тульской команды. Игра пошла на стадионе «Центральный» (Новороссийск, Россия). В роли главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань, Россия).

Олег Николаев открыл счёт на седьмой минуте и вывел хозяев поля вперёд. Амур Калмыков на 48-й минуте сравнял счёт, победный гол «Арсенала» на 75-й минуте забил Алан Цараев.

После этой игры «Черноморец» (1) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» (5) находится на седьмой строчке.