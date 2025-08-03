«Вы в Премьер-Лигу чудом попали». Квеквескири обратился к игрокам «Оренбурга» в раздевалке
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Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири выступил с эмоциональной речью после поражения команды от калининградской «Балтики» (2:3) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22' 2:0 Петров – 48' 2:1 Болотов – 57' 3:1 Оффор – 64' 3:2 Гюрлюк – 69'
Удаления: нет / Татаев – 89'
«Вы играть собираетесь? Каждую игру привозите сами себе. Потом засосёт, как в прошлом году. Давайте друг о друге думать, а не о себе. Это не просто слова. Я три года так боролся за выживание, знаю, что это такое. Хуже этого не может быть, на каждую игру выходишь, как на последнюю. Вы в Премьер-Лигу чудом попали. Должны держаться за это. Быстро время пролетит. Я тоже думал, что мне ещё 19 лет, а мне уже 35», — сказал Квеквескири в видео, которое опубликовала пресс-служба «Оренбурга».
Видео доступно на странице «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».
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