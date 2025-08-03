«Вы в Премьер-Лигу чудом попали». Квеквескири обратился к игрокам «Оренбурга» в раздевалке

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири выступил с эмоциональной речью после поражения команды от калининградской «Балтики» (2:3) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Вы играть собираетесь? Каждую игру привозите сами себе. Потом засосёт, как в прошлом году. Давайте друг о друге думать, а не о себе. Это не просто слова. Я три года так боролся за выживание, знаю, что это такое. Хуже этого не может быть, на каждую игру выходишь, как на последнюю. Вы в Премьер-Лигу чудом попали. Должны держаться за это. Быстро время пролетит. Я тоже думал, что мне ещё 19 лет, а мне уже 35», — сказал Квеквескири в видео, которое опубликовала пресс-служба «Оренбурга».

Видео доступно на странице «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».