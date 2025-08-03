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Полузащитник ЦСКА Лионель Верде высказался о своём дебюте за клуб

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде высказался о своём дебюте за клуб
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Новичок московского ЦСКА Лионель Верде прокомментировал свой дебют в чемпионате России в матче 3-го тура с «Зенитом». Команды играли стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Огромное счастье, что дебютировал. Матч был хорошим, против тяжёлого и качественного соперника. Мы знали, как нам играть, воплотили свою игру. Не хватило точности, чёткости, чтобы доводить до конца.

Я уже неделю тут. В тренировках чувствую себя уверенно. Постараюсь сделать всё, чтобы быстрее адаптироваться», — передаёт слова Верде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Лионель Верде перешёл в ЦСКА из аргентинского «Унион Санта-Фе» в июле текущего года. В игре с «Зенитом» полузащитник вышел на замену на 70-й минуте вместо другого новичка, Матеуса Алвеса.

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