Полузащитник ЦСКА Лионель Верде высказался о своём дебюте за клуб

Новичок московского ЦСКА Лионель Верде прокомментировал свой дебют в чемпионате России в матче 3-го тура с «Зенитом». Команды играли стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 1:1.

«Огромное счастье, что дебютировал. Матч был хорошим, против тяжёлого и качественного соперника. Мы знали, как нам играть, воплотили свою игру. Не хватило точности, чёткости, чтобы доводить до конца.

Я уже неделю тут. В тренировках чувствую себя уверенно. Постараюсь сделать всё, чтобы быстрее адаптироваться», — передаёт слова Верде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Лионель Верде перешёл в ЦСКА из аргентинского «Унион Санта-Фе» в июле текущего года. В игре с «Зенитом» полузащитник вышел на замену на 70-й минуте вместо другого новичка, Матеуса Алвеса.