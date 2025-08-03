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Новичок ЦСКА Верде: подсказы Акинфеева пойдут мне только на пользу

Новичок ЦСКА Верде: подсказы Акинфеева пойдут мне только на пользу
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Полузащитник ЦСКА Лионель Верде высказался об адаптации в московском клубе.

«До перехода я знал, что ЦСКА — титулованный клуб с богатой историей. Команда понимает, как играть. Я прекрасно осознавал, куда перехожу. Тут более быстрый футбол, качественные игроки. Постараюсь поскорее влиться. Вся команда меня впечатлила: она — как сплочённый механизм. С такой обоймой футболистов мы можем продолжать хорошо играть.

Все ребята очень хорошие. Никто не пихает, а даёт советы. Знаю, кто такой Акинфеев. Знаю его величину. Буду ему только благодарен, если станет вносить коррективы. Понимаю, что его подсказы пойдут мне на пользу», — передаёт слова Верде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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