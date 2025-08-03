Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: дорогие новички «Зенита» и «Спартака» пока себя не проявили. Кроме Луиса Энрике

Созин: дорогие новички «Зенита» и «Спартака» пока себя не проявили. Кроме Луиса Энрике
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о дорогостоящих новичках «Зенита» и «Спартака» Жерсоне и Жедсоне Фернандеше. Бразилец и португалец перебрались в клубы Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно, а суммы трансферов превысили € 20 млн.

«Жедсона в Москве встречали, как Месси, но особо и смотреть сегодня было не на что. Жерсон в «Зените» — пока тоже мимо. Так что, если говорить о больших трансферах от «Зенита» и «Спартака», новички пока себя не проявили. Кроме Луиса Энрике. Он единственный из тех, ради которого отдали огромные деньги «Спартак» и «Зенит», кого можно выделить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Жедсон Фернандеш дебютировал за «Спартак» в 3-м туре РПЛ с «Акроном» (1:1). Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. По данным СМИ, за его переход серебряные призёры чемпионата России заплатили € 33 млн.

Материалы по теме
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android