Созин: дорогие новички «Зенита» и «Спартака» пока себя не проявили. Кроме Луиса Энрике

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о дорогостоящих новичках «Зенита» и «Спартака» Жерсоне и Жедсоне Фернандеше. Бразилец и португалец перебрались в клубы Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно, а суммы трансферов превысили € 20 млн.

«Жедсона в Москве встречали, как Месси, но особо и смотреть сегодня было не на что. Жерсон в «Зените» — пока тоже мимо. Так что, если говорить о больших трансферах от «Зенита» и «Спартака», новички пока себя не проявили. Кроме Луиса Энрике. Он единственный из тех, ради которого отдали огромные деньги «Спартак» и «Зенит», кого можно выделить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Жедсон Фернандеш дебютировал за «Спартак» в 3-м туре РПЛ с «Акроном» (1:1). Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. По данным СМИ, за его переход серебряные призёры чемпионата России заплатили € 33 млн.