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Нападающий «Зенита» Соболев: мы должны были побеждать ЦСКА

Нападающий «Зенита» Соболев: мы должны были побеждать ЦСКА
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о результате матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берём отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и всё было для того, чтобы победить», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

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