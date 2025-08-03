Нападающий «Зенита» Соболев: мы должны были побеждать ЦСКА

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о результате матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берём отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и всё было для того, чтобы победить», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.