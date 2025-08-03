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«Из-за меня проиграли, разочарован в себе». Дзюба — о ничьей «Акрона» со «Спартаком»

«Из-за меня проиграли, разочарован в себе». Дзюба — о ничьей «Акрона» со «Спартаком»
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о ничьей своей команды с московским «Спартаком» в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Приношу извинения болельщикам. Считаю, что из-за меня проиграли. Надо было сразу брать, а не отдавать пенальти. Почему так решили? Это я решил, поскольку Стеф [Лончар] попросил, ничего страшного, все промахиваются, и великие. Поэтому беру на себя ответственность.

С другой стороны, проявили характер, что сразу отыгрались? Да, сразу же, в моменте. Мы уже второй раз должны «Спартак» обыгрывать и второй раз это не делаем. Это очень обидно для нас. Зол ли я? Я разочарован в себе больше всего», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар вызвался исполнить пенальти, но пробил выше ворот. На 90+2-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счёт. На 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

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