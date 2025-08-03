Видеообзор матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Сегодня, 3 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд. Александр Соболев забил ответный гол, реализовав пенальти на 76-й минуте.
Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После этой игры сине-бело-голубые располагаются на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.
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