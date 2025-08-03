Видеообзор матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Сегодня, 3 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1.

На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд. Александр Соболев забил ответный гол, реализовав пенальти на 76-й минуте.

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этой игры сине-бело-голубые располагаются на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.