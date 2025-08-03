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«Спартак» стал третьим клубом в истории РПЛ с тремя удалениями в трёх турах

«Спартак» стал третьим клубом в истории РПЛ с тремя удалениями в трёх турах
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Московский «Спартак» стал третьей командой в истории Мир Российской Премьер-Лиги, заработавшей три удаления в трёх стартовых турах. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В 3-м туре красно-белые сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а защитник команды Даниил Хлусевич получил красную карточку на 45+2-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

Ранее, в игре 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3), с поля были удалены нападающий «Спартака» Антон Заболотный (11-я минута) и вингер Маркиньос (58-я минута). По данным источника, ранее три красные карточки в трёх турах получали лишь игроки «Томи» в 2010 году и «Локомотива» — в 2000-м.

В рамках 4-го тура московский «Спартак» встретится с «Локомотивом». Дерби пройдёт в субботу, 9 августа.

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