«Брест» переиграл «Наполи» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и французский «Брест». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Лиги 1. Игра прошла на стадионе «Теофило Патини» (Кастел Ди Сангро, Италия).

Людовик Ажорк открыл счёт на 30-й минуте и вывел «Брест» вперёд, а на 33-й минуте он оформил дубль. Лоренцо Лукка отыграл один мяч «Наполи» на 63-й минуте.

В ближайших товарищеских матчах «Наполи» сыграет с «Казертаной» (4 августа), «Жироной» (9 августа), «Сорренто» (10 августа) и «Олимпиакосом» (14 августа). Новый сезон Серии А неаполитанцы начнут игрой с «Сассуоло» 23 августа.

«Брест» 9 августа в контрольном матче встретится с «Сассуоло» (9 августа), а 17 августа в рамках 1-го тура Лиги 1 команда сыграет с «Лиллем».