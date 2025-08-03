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«Брест» переиграл «Наполи» в товарищеском матче

«Брест» переиграл «Наполи» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и французский «Брест». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Лиги 1. Игра прошла на стадионе «Теофило Патини» (Кастел Ди Сангро, Италия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 2
Брест
Брест, Франция
0:1 Ажорк – 30'     0:2 Ажорк – 33'     1:2 Лукка – 63'    

Людовик Ажорк открыл счёт на 30-й минуте и вывел «Брест» вперёд, а на 33-й минуте он оформил дубль. Лоренцо Лукка отыграл один мяч «Наполи» на 63-й минуте.

В ближайших товарищеских матчах «Наполи» сыграет с «Казертаной» (4 августа), «Жироной» (9 августа), «Сорренто» (10 августа) и «Олимпиакосом» (14 августа). Новый сезон Серии А неаполитанцы начнут игрой с «Сассуоло» 23 августа.

«Брест» 9 августа в контрольном матче встретится с «Сассуоло» (9 августа), а 17 августа в рамках 1-го тура Лиги 1 команда сыграет с «Лиллем».

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