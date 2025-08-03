ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года, у армейцев 17 матчей без поражений

Московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы не проигрывают уже 17 матчей подряд в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последний раз красно-синие проиграли в чемпионате России 23 ноября 2024 года на домашней арене «Ростову» (1:2). С тех пор у ЦСКА 10 побед и семь ничьих в РПЛ. Отмечается, что это рекордная серия красно-синих с 2015 года, когда команда провела без поражений 21 матч подряд при Леониде Слуцком. ЦСКА ещё ни разу не проиграл в чемпионате России в 2025 году, а на выезде не проигрывает почти год (с 10 июля 2024-го).

В 4-м туре ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин» 9 августа.