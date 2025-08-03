Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 августа
Комментарии

Сегодня, 3 августа, состоялись четыре матча в 3-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 3 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» — 1:0;
«Спартак» Кострома — «Нефтехимик» — 1:1;
«Черноморец» — «Арсенал» — 1:2;
«Факел» — «Сокол» — 1:0.

Оставшийся матч 3-го тура Первой лиги пройдёт в понедельник, 4 августа.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тульский «Арсенал» переиграл «Черноморец» в матче Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android