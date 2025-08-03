Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоялись четыре матча в 3-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 3 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» — 1:0;

«Спартак» Кострома — «Нефтехимик» — 1:1;

«Черноморец» — «Арсенал» — 1:2;

«Факел» — «Сокол» — 1:0.

Оставшийся матч 3-го тура Первой лиги пройдёт в понедельник, 4 августа.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков.