Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 3 августа, календарь, таблица

Сегодня, 3 августа, состоялись четыре матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 3 августа:

«Акрон» — «Спартак» — 1:1;

«Балтика» — «Оренбург» — 3:2;

«Зенит» — ЦСКА — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Ахмат» — 1:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». У железнодорожников девять набранных очков в трёх турах. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов», у которых семь очков. Столько же — у калининградской «Балтики», занимающей третье место.