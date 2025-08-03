Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 3 августа, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 3 августа, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 3 августа, состоялись четыре матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 3 августа:

«Акрон» — «Спартак» — 1:1;
«Балтика» — «Оренбург» — 3:2;
«Зенит» — ЦСКА — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Ахмат» — 1:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». У железнодорожников девять набранных очков в трёх турах. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов», у которых семь очков. Столько же — у калининградской «Балтики», занимающей третье место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Рубин» — «Сочи», «Ротор» — «Енисей» и теннис
Топ-матчи понедельника: «Рубин» — «Сочи», «Ротор» — «Енисей» и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android