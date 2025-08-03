«Тоттенхэм» арендовал у «Баварии» полузащитника Жоау Пальинью

«Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Жоау Пальиньей, перешедшим из мюнхенской «Баварии». 30-летний игрок сборной Португалии присоединится к «шпорам» на правах аренды до конца сезона-2025/2026 с правом выкупа. Соглашение вступит в силу после получения футболистом рабочей визы.

Опорный полузащитник начал свою профессиональную карьеру в лиссабонском «Спортинге», дебютировав за резервную команду в возрасте 18 лет. В январе 2017 года провёл свой первый матч за первую команду. В начале карьеры он выступал на правах аренды за «Морейренс», «Белененсеш» и «Брагу».

Контракт Жоау с «Баварией» действует до 2028 года. Он перешел в мюнхенский клуб прошлым летом из «Фулхэма» за € 51 млн, но так и не смог закрепиться в основном составе, проведя лишь 25 официальных матчей.