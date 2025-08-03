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Сергей Семак высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА в 3-м туре РПЛ

Сергей Семак высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче своих подопечных с ЦСКА в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«К сожалению, не смогли дома победить, порадовать себя и наших болельщиков. По игре, думаю, к сожалению для нас, те моменты, которые были у армейцев, они достаточно хорошо использовали, а мы, в свою очередь, много транжирили. В первом тайме, на мой взгляд, нам в атаке не хватило количества игроков, которые шли бы в завершение. Флангами вскрывали неплохо, но последнюю передачу отдать — здесь у нас были определённые проблемы, не так активно шли на завершение, как нам хотелось бы.

Перестроились во втором тайме, моментов стало больше, но, к сожалению, как я уже сказал, с реализацией у нас пока не так, как нам хотелось бы. Даже по той же статистике, по количеству ударов, по контролю, по многим компонентам — нормально. Но самый главный компонент — это количество очков в турнирной таблице. Нужно забивать и, конечно же, реализовывать те моменты, которые есть. А их было сегодня очень много», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После трёх проведённых матчей в активе сине-бело-голубых пять набранных очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Ахматом». Матч пройдёт в субботу, 9 августа.

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