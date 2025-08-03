Нападающий «Зенита» Соболев высказался о забитом пенальти в матче РПЛ с ЦСКА

Форвард «Зенита» Александр Соболев дал комментарий касательно реализованного пенальти в матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сегодня вы пробивали пенальти. Сами вызвались?

— Если так говорить, то Андрей Мостовой у нас бьёт пенальти, конечно. А так, на поле его не было, и я решил пробить. С «Ахматом» Мостовой не играл, и в списке пенальтистов первым был написан я. Поэтому я взял и пробил.

— Скажите, обыграть соперника в 11-метровом противостоянии против ЦСКА, против Игоря Акинфеева для вас — это особенная история?

— Нет, вообще нет. Игорю я уже забивал пенальти, не раз. Ничего такого в этом нет, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».