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Нападающий «Зенита» Соболев высказался о забитом пенальти в матче РПЛ с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Соболев высказался о забитом пенальти в матче РПЛ с ЦСКА
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Форвард «Зенита» Александр Соболев дал комментарий касательно реализованного пенальти в матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Сегодня вы пробивали пенальти. Сами вызвались?
— Если так говорить, то Андрей Мостовой у нас бьёт пенальти, конечно. А так, на поле его не было, и я решил пробить. С «Ахматом» Мостовой не играл, и в списке пенальтистов первым был написан я. Поэтому я взял и пробил.

— Скажите, обыграть соперника в 11-метровом противостоянии против ЦСКА, против Игоря Акинфеева для вас — это особенная история?
— Нет, вообще нет. Игорю я уже забивал пенальти, не раз. Ничего такого в этом нет, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

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