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Динамо Мх — Ахмат, результат матча 3 августа 2025, счет 1:0, 3-й тур РПЛ 2025/2026

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Агаларов – 1'    

Единственный гол в ворота своей бывшей команды забил нападающий махачкалинского клуба Гамид Агаларов на первой минуте встречи.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева заработало четыре очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

В следующем туре махачкалинцы примут на своём поле «Акрон». Встреча пройдёт в пятницу, 8 августа. На следующий день «Ахмат» сыграет с «Зенитом» в Грозном.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
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