Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Жерсона на 62-й минуте матча с ЦСКА в 3-м туре РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему принял решение убрать с поля бразильского полузащитника Жерсона в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Бразилец покинул поле на 62-й минуте, уступив место аргентинцу Роману Веге.

— С чем была связана замена Жерсона на 62-й минуте? Может быть, понимали, что ему не хватит сил на полный матч, или были какие-то другие причины?

— Да, тяжеловато ему по движению. Конечно, он пропустил какое-то время, и, на наш взгляд, он подустал. Поэтому его и заменили, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Жерсон перебрался в «Зенит» из бразильского «Фламенго» в летнее трансферное окно. 28-летний полузащитник принял участие во всех трёх матчах команды на старте РПЛ. В июне текущего года бразилец вместе со своим бывшим клубом принимал участие в клубном чемпионате мира — 2025, где вылетел на стадии 1/8 финала.