Томас Парти перейдёт в «Вильярреал» свободным агентом — Скира

Бывший полузащитник «Арсенала» Томас Парти подпишет двухлетний контракт с «Вильярреалом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X. 32-летний футболист присоединится к испанской команде на правах свободного агента. Его контракт с «канонирами» истёк в конце июня.

Томас Парти выступал за «Арсенал» с октября 2020 года. В минувшем сезоне футболист провёл 52 матча в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, игроку предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Футболист предстанет перед судом 5 августа.