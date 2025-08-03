«Порту» обыграл «Атлетико» в контрольном матче

Завершён контрольный матч, в котором встречались «Порту» и мадридский «Атлетико». Победу в этой игре отпраздновали футболисты португальской команды со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия). В качестве главного арбитра матча выступил Давид Бакини (Бразилия).

Единственный мяч в этой встрече забил Виктор Фрохольдт на 45+1-й минуте.

«Порту» начнёт новый сезон чемпионата Португалии домашним матчем с «Виторией Гимарайнш» 9 августа.

«Атлетико» 9 августа сыграет в товарищеском матче с «Ньюкасл Юнайтед», а 17 августа команда из Мадрида стартует в новом сезоне Ла Лиги — коллективу предстоит в гостях встретиться с «Эспаньолом».