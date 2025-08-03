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«Порту» обыграл «Атлетико» в контрольном матче

«Порту» обыграл «Атлетико» в контрольном матче
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Завершён контрольный матч, в котором встречались «Порту» и мадридский «Атлетико». Победу в этой игре отпраздновали футболисты португальской команды со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия). В качестве главного арбитра матча выступил Давид Бакини (Бразилия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Фрохольдт – 45+1'    

Единственный мяч в этой встрече забил Виктор Фрохольдт на 45+1-й минуте.

«Порту» начнёт новый сезон чемпионата Португалии домашним матчем с «Виторией Гимарайнш» 9 августа.

«Атлетико» 9 августа сыграет в товарищеском матче с «Ньюкасл Юнайтед», а 17 августа команда из Мадрида стартует в новом сезоне Ла Лиги — коллективу предстоит в гостях встретиться с «Эспаньолом».

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