«Зенит» в четвёртом матче РПЛ подряд реализовал пенальти, установив клубный рекорд

Санкт-петербургский «Зенит» в четвёртой игре чемпионата России подряд получил право на пенальти и успешно его реализовал. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», таким образом сине-бело-голубые установили клубный рекорд по числу матчей подряд в Мир Российской Премьер-Лиге с реализованными пенальти.

В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) форвард сине-бело-голубых Александр Соболев отличился ударом с 11 м на 76-й минуте и принёс своей команде ничью. Туром ранее вингер команды Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте игры с «Рубином» (2:2).

В 1-м туре РПЛ-2025/2026 гол Мостового «с точки» стал победным в игре с «Ростовом» (2:1). В заключительном туре минувшего сезона «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0), а Андрей Мостовой дважды успешно исполнял 11-метровый штрафной.