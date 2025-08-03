Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» в четвёртом матче РПЛ подряд реализовал пенальти, установив клубный рекорд

«Зенит» в четвёртом матче РПЛ подряд реализовал пенальти, установив клубный рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в четвёртой игре чемпионата России подряд получил право на пенальти и успешно его реализовал. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», таким образом сине-бело-голубые установили клубный рекорд по числу матчей подряд в Мир Российской Премьер-Лиге с реализованными пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) форвард сине-бело-голубых Александр Соболев отличился ударом с 11 м на 76-й минуте и принёс своей команде ничью. Туром ранее вингер команды Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте игры с «Рубином» (2:2).

В 1-м туре РПЛ-2025/2026 гол Мостового «с точки» стал победным в игре с «Ростовом» (2:1). В заключительном туре минувшего сезона «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0), а Андрей Мостовой дважды успешно исполнял 11-метровый штрафной.

Материалы по теме
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android