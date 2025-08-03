«Арсенал» хочет подписать защитника «Ренна» Жаке — Романо

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании французского центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, «канониры» уже сделали предложение по 20-летнему футболисту в качестве нового защитника на случай ухода Зинченко или Кивёра. Отмечается, что «Ренн» не планирует продавать своего игрока этим летом после продления его контракта до 2029-го. В том случае, если трансфер не состоится, Жаке будут рассматривать в списке приобретений на следующий год.

В минувшем сезоне футболист сыграл 29 матчей. Защитник провёл за «Ренн» 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Часть сезона Жаке отыграл в Лиге 2 в составе «Клермона», где сыграл 17 матчей и записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 10 млн.