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«Нам пришлось помучиться в начале игры». Тренер ЦСКА Челестини — о матче с «Зенитом»

«Нам пришлось помучиться в начале игры». Тренер ЦСКА Челестини — о матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 3-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Ближе к 30-й минуте вам удалось полностью поменять ход игры и забить гол. Что вы для этого сделали?
— Честно говоря, мы поменяли не много. «Зенит» — очень хорошая команда, и нам пришлось помучиться в начале игры. Из-за того, что у нас не держался мяч, Матеус [Алвес] и Алеррандро не могли постоянно быть в атаке и развивать её. Каждый раз, когда мы продвигали мяч вперёд, он возвращался назад. Но постепенно Матеус и Алеррандро меняли ситуацию впереди, открываясь между линиями и удерживая мячи. У соперника был очень хороший прессинг — в такой ситуации очень сложно идти вперёд через пас. Но по ходу первого тайма прессинг «Зенита» начал уменьшаться, и мы стали строить свои атаки, больше удерживать мяч, распасовывать. Именно в этот момент мы и забили замечательный гол, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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