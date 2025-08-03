«Нам пришлось помучиться в начале игры». Тренер ЦСКА Челестини — о матче с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 3-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

— Ближе к 30-й минуте вам удалось полностью поменять ход игры и забить гол. Что вы для этого сделали?

— Честно говоря, мы поменяли не много. «Зенит» — очень хорошая команда, и нам пришлось помучиться в начале игры. Из-за того, что у нас не держался мяч, Матеус [Алвес] и Алеррандро не могли постоянно быть в атаке и развивать её. Каждый раз, когда мы продвигали мяч вперёд, он возвращался назад. Но постепенно Матеус и Алеррандро меняли ситуацию впереди, открываясь между линиями и удерживая мячи. У соперника был очень хороший прессинг — в такой ситуации очень сложно идти вперёд через пас. Но по ходу первого тайма прессинг «Зенита» начал уменьшаться, и мы стали строить свои атаки, больше удерживать мяч, распасовывать. Именно в этот момент мы и забили замечательный гол, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.