Семак оценил шансы Соболева на место в основе «Зенита» после гола в ворота ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, может ли форвард команды Александр Соболев претендовать на место в стартовом составе сине-бело-голубых в следующем туре после гола в ворота ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Перед матчем вы объясняли выбор в пользу Матео Кассьерры тем, что он выходит и забивает. Сегодня Матео не забил, а вышел Александр Соболев, у него сразу же было минимум два опасных момента и гол с пенальти. Теперь Соболев получит место в старте?

— Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него ещё было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать ещё один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим, как пройдёт наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В трёх стартовых турах на позиции центрального нападающего «Зенита» с первых минут на поле появлялся колумбиец Матео Кассьерра. Соболев вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура с «Ростовом» (2:1) и на 62-й минуте игры 3-го тура с ЦСКА. Во 2-м туре с «Рубином» россиянин весь матч провёл на скамье запасных.