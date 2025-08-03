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Тренер ЦСКА Челестини: до гола Алеррандро не играл в тот футбол, который хотелось бы

Тренер ЦСКА Челестини: до гола Алеррандро не играл в тот футбол, который хотелось бы
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре нападающего Алеррандро в матче 3-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Алеррандро отметился в этой встрече голом.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Если бы не гол, был бы Алеррандро претендентом на замену в перерыве?
— «Девятки» — всегда особенные игроки. Зачастую они действуют не так заметно, но ведь мы просим их забивать мячи. Сегодня на поле с первых минут появился Алеррандро, и ему надо было забить мяч. Как вы правильно сказали, до гола он не играл в тот футбол, который нам всем хотелось бы от него видеть. Но «девятка» должна быть на поле, чтобы забивать. Сегодня Алеррандро был на поле, забил, и я очень за него рад. Хотелось бы, чтобы в будущем это дало ему огромную уверенность, потому что он обладает замечательными качествами. Надеемся, этот гол будет первым из многих, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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