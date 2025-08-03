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«С ЦСКА он только обрезал». Аршавин предложил Глушенкову пропустить пару игр «Зенита»

«С ЦСКА он только обрезал». Аршавин предложил Глушенкову пропустить пару игр «Зенита»
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В четырёх матчах на старте сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В игре минувшего тура с «Рубином» (2:2) 26-летний форвард появился на поле с первых минут, но был заменён в перерыве.

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