Тренер ЦСКА Челестини не стал комментировать эпизод с пенальти в ворота его команды

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини отказался давать комментарий на тему эпизода с назначенным пенальти в ворота его команды в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). Нападающий петербуржцев Александр Соболев реализовал удар «с точки» и сравнял счёт в этой игре.

— Есть ли у вас сомнения в справедливости назначенного в ваши ворота пенальти?

— Я не говорю о судействе. Вы журналисты, вы смотрите игру, видите моменты и можете сами принять решение о его справедливости. Также на матчах работает система VAR, поэтому я должен верить тому, что говорят, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.