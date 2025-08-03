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Бывший президент «Баварии» Ули Хёнес попал в больницу — Bild

Бывший президент «Баварии» Ули Хёнес попал в больницу — Bild
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Бывшего президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнеса экстренно госпитализировали во время благотворительного турнира по гольфу, проходившего в замке Миль неподалеку от Бонна. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 73-летнему функционеру стало плохо прямо на поле, медики диагностировали разрыв вены. Отмечается, что состояние Хёнеса стабилизировалось, и вскоре после госпитализации он был выписан. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Ули Хёнес провёл за мюнхенский клуб более 250 матчей как игрок, а затем в течение 30 лет проработал генеральным менеджером «Баварии», прежде чем стать президентом клуба. После ухода с поста в 2019 году он продолжает активно следить за делами команды.

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