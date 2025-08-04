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Сергей Семак высказался о будущем Вендела в «Зените» после матча с ЦСКА

Сергей Семак высказался о будущем Вендела в «Зените» после матча с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игровом времени бразильца Вендела и оценил его перспективы в команде. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) полузащитник появился в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Вы сказали, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее тех, кто получил меньше игрового времени?
— Для меня — 100%.

— На 100%?
— На 200!

— Вы рассчитываете на него как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне, или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?
— Он — игрок «Зенита», и мы живём в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остаётся. А дальше посмотрим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Вендел пропустил два стартовых матча «Зенита» в чемпионате России. В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1) и в 3-м туре РПЛ с ЦСКА бразилец выходил на поле с первых минут. Ранее сине-бело-голубые согласовали трансфер Вендела в «Ботафого» за € 20 млн, но сделка была отменена.

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