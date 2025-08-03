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Тренер ЦСКА Челестини высказался о влиянии Соболева на ход матча с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Челестини высказался о влиянии Соболева на ход матча с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно влияния нападающего «Зенита» Александра Соболева на ход матча с петербуржцами (1:1) в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Что помешало вам справиться с создавшим много моментов Соболевым?
— После его выхода «Зенит» начал действовать более вертикально, больше подавать. Игроки соперника всей своей мощью шли на ворота, и мы начали уставать, поэтому было непросто сдерживать вертикальный натиск. В таком случае какой-то момент всегда будет создан, это неизбежно. Но при этом у нас самих были возможности забить: хороший эпизод Кругового с Мусаевым, который мог завершиться голом, а также момент Милана [Гайича] в конце игры, где он попал в перекладину. Так что мы тоже пытались реализовать свои моменты, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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