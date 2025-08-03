Тренер ЦСКА Челестини высказался о влиянии Соболева на ход матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно влияния нападающего «Зенита» Александра Соболева на ход матча с петербуржцами (1:1) в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

— Что помешало вам справиться с создавшим много моментов Соболевым?

— После его выхода «Зенит» начал действовать более вертикально, больше подавать. Игроки соперника всей своей мощью шли на ворота, и мы начали уставать, поэтому было непросто сдерживать вертикальный натиск. В таком случае какой-то момент всегда будет создан, это неизбежно. Но при этом у нас самих были возможности забить: хороший эпизод Кругового с Мусаевым, который мог завершиться голом, а также момент Милана [Гайича] в конце игры, где он попал в перекладину. Так что мы тоже пытались реализовать свои моменты, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.