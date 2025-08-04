«Бешикташ» официально опроверг слухи об увольнении Сульшера с поста главного тренера

Турецкий «Бешикташ» опроверг информацию об увольнении главного тренера Уле-Гуннара Сульшера и назначении на его должность Нури Шахина. Соответствующее заявление появилось на сайте чёрно-белых.

«Сообщения, опубликованные в печатных и электронных СМИ со ссылкой на зарубежные источники, о том, что мы расстанемся с нашим тренером Уле-Гуннаром Сульшером и подпишем контракт с Нури Шахином, являются ложными», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что руководство «Бешикташа» задумалось о смене главного тренера после вылета турецкого клуба из квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч стамбульцы уступили украинскому «Шахтёру» со счётом 2:6. Основным кандидатом на пост главного тренера назывался Нури Шахин.