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Тренер ЦСКА Челестини высказался об ошибках Кругового в матче РПЛ с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Челестини высказался об ошибках Кругового в матче РПЛ с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно ошибок защитника команды Данила Кругового в некоторых эпизодах матча 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Как вы считаете, не помешало ли сегодня Круговому волнение из-за того, что он играл против бывшей команды?
— Эпизод с пенальти — частный случай. Обороняясь в этом моменте, он всё сделал правильно: поставил корпус и побежал за игроком с намерением не дать ему ничего создать. Я не видел никакого сомнения в нём. В голевой ситуации Круговой видел Мусаева, но не дал ему мяч, поскольку, возможно, посчитал, что находится в более выгодной позиции для удара. Это не связано с нервозностью. Это футбол, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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