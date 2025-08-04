Тренер ЦСКА Челестини высказался об ошибках Кругового в матче РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно ошибок защитника команды Данила Кругового в некоторых эпизодах матча 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Как вы считаете, не помешало ли сегодня Круговому волнение из-за того, что он играл против бывшей команды?

— Эпизод с пенальти — частный случай. Обороняясь в этом моменте, он всё сделал правильно: поставил корпус и побежал за игроком с намерением не дать ему ничего создать. Я не видел никакого сомнения в нём. В голевой ситуации Круговой видел Мусаева, но не дал ему мяч, поскольку, возможно, посчитал, что находится в более выгодной позиции для удара. Это не связано с нервозностью. Это футбол, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.