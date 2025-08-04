Нападающий «Аталанты» Лукман: я подал запрос на трансфер, жаль, что всё дошло до этого

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман рассказал, что подал запрос на свой трансфер из клуба и подробно объяснил своё решение.

«За последние три года в «Аталанте» я отдал абсолютно всё. Не только как футболист, но и как человек. Я всегда носил футболку с гордостью и старался представлять этот клуб и город Бергамо с душой, страстью и самоотдачей.

Я приехал сюда с надеждой помочь этому особенному клубу расти, и вместе мы создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Победа в Лиге Европы и то, как я стоял плечом к плечу с партнёрами по команде в тот вечер в Дублине, празднуя победу вместе с нашими болельщиками, стали одним из самых главных поводов для гордости в моей карьере. У меня до сих пор мурашки по коже от воспоминаний об этом.

«Аталанта», и особенно её болельщики теперь часть меня. Это место стало для меня домом с того момента, как я приехал, и я всегда старался отплатить им той же любовью — даже в те моменты, когда за закрытыми дверьми было непросто.

Вот почему так сложно писать это. Я наслаждался каждым моментом, но чувствую, что сейчас, после трёх замечательных лет в Бергамо, настало подходящее время двигаться дальше и испытать новое приключение. Ранее к «Аталанте» обращались многие клубы, и я всегда оставался верен команде. Однако я и руководство клуба пришли к единому мнению, что сейчас подходящее время, и клуб дал мне ясно понять, что, если поступит справедливое предложение, они позволят мне перейти.

Несмотря на то что сейчас я получил предложение, соответствующее тому, что мы обсуждали, к сожалению, клуб блокирует эту возможность по непонятным мне причинам.

В результате, после многих месяцев нарушенных обещаний и, как мне кажется, плохого обращения со мной как с человеком и профессиональным футболистом, я, к сожалению, чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать то, что считаю правильным, поскольку с меня хватит. Могу подтвердить, что я подал официальную заявку на трансфер.

Даже в самые тяжёлые моменты, которые мне пришлось пережить, а многие из них остались в тайне, я всегда старался ставить интересы клуба, болельщиков и команды на первое место и надеялся, что до этого не дойдёт. Но, к сожалению, сейчас, похоже, выбора почти нет.

Болельщикам — сердцу этого клуба — я хочу сказать следующее: мне искренне жаль, что всё дошло до этого. Надеюсь, вы поймёте эту невероятно сложную ситуацию. Главное — отстаивать то, что я считаю справедливым и правильным. Поддержка, которую вы всегда мне оказывали, была невероятной, а связь, которую мы создали вместе, — особенной.

Надеюсь, мы с клубом сумеем как можно скорее найти взаимоприемлемое решение для всех сторон. С любовью и благодарностью, Адемола», — написал Лукман в социальных сетях.

27-летний Лукман в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.