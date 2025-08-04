Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Челси» Хато вошёл в топ-10 самых дорогих продаж «Аякса» в истории — Transfermarkt

Новичок «Челси» Хато вошёл в топ-10 самых дорогих продаж «Аякса» в истории — Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 3 августа, лондонский «Челси» официально объявил о трансфере защитника Йоррела Хато из «Аякса». Футболист заключил с англичанами контракт до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 43 млн.

Таким образом, трансфер 19-летнего футболиста, по данным источника, занял шестое место в рейтинге самых дорогих продаж в истории амстердамского клуба.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории «Аякса» по версии Transfermarkt (август-2025):

1. Антони («Манчестер Юнайтед») — € 95 млн;
2. Френки де Йонг («Барселона») — € 86 млн;
3. Маттейс де Лигт («Ювентус») — € 85,5 млн;
4. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед») — € 57,37 млн;
5. Мохаммед Кудус («Вест Хэм») — € 43 млн;
6. Йоррел Хато («Челси») — € 43 млн;
7. Давинсон Санчес («Тоттенхэм») — € 42 млн;
8. Юрриен Тимбер («Арсенал») — € 40 млн;
9. Хаким Зиеш («Челси») — € 40 млн;
10. Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед») — € 39 млн.

Материалы по теме
Топы АПЛ подписали новичков, а ЦСКА и «Динамо» ждут бразильцев. Трансферы и слухи дня
Топы АПЛ подписали новичков, а ЦСКА и «Динамо» ждут бразильцев. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android