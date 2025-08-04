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Новичок «Челси» Хато вошёл в топ-10 самых дорогих продаж «Аякса» в истории — Transfermarkt

В воскресенье, 3 августа, лондонский «Челси» официально объявил о трансфере защитника Йоррела Хато из «Аякса». Футболист заключил с англичанами контракт до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 43 млн.

Таким образом, трансфер 19-летнего футболиста, по данным источника, занял шестое место в рейтинге самых дорогих продаж в истории амстердамского клуба.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории «Аякса» по версии Transfermarkt (август-2025):

1. Антони («Манчестер Юнайтед») — € 95 млн;

2. Френки де Йонг («Барселона») — € 86 млн;

3. Маттейс де Лигт («Ювентус») — € 85,5 млн;

4. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед») — € 57,37 млн;

5. Мохаммед Кудус («Вест Хэм») — € 43 млн;

6. Йоррел Хато («Челси») — € 43 млн;

7. Давинсон Санчес («Тоттенхэм») — € 42 млн;

8. Юрриен Тимбер («Арсенал») — € 40 млн;

9. Хаким Зиеш («Челси») — € 40 млн;

10. Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед») — € 39 млн.