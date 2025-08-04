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Тренер ЦСКА Челестини: несмотря на усталость, команда смогла достичь хороших результатов

Тренер ЦСКА Челестини: несмотря на усталость, команда смогла достичь хороших результатов
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 3-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) высказался о резервах своей команды в контексте плотного игрового расписания.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— В чём вы видите резервы ЦСКА?
— Я доволен, как складывается наш тренировочный процесс. Моя работа — не говорить о трансферах, о судействе, а тренировать команду. Я работаю с футболистами, которые есть у меня в распоряжении. Честно могу сказать, что ребята у нас фантастические. Очень горжусь нашими игроками.

— Ваша команда за восемь дней провела три матча, при этом ротация была минимальной.
— Повторюсь, наши игроки — фантастические ребята, они проделывают замечательную работу. Понятно, что необходимо делать замены, и особенно с такими командами, как «Зенит» или «Локомотив». Несмотря на усталость, за эти три матча команда смогла достичь хороших результатов и показала свой высокий уровень. Например, решение о выходе Лукина сегодня принималось так: в Оренбурге Матвей провёл очень хороший матч. Джамал [Абдулкадыров] также в тот день хорошо себя проявил, соответственно, играть заслуживали оба. Но я решил поставить Лукина, поскольку знал, что он может провести на поле все 90 минут — Джамала пока на всё это время не хватает. Так что если бы я выбрал его, то изначально знал бы, что нужна будет замена. Поэтому с учётом всей ситуации я понимал, что поставить Лукина в старте будет лучше, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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