«В прошлом сезоне он больше выручал, в этом — меньше». Семак о вратаре «Зенита» Латышонке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера команды Евгения Латышонка на старте сезона-2025/2026 после ничьей с московским ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В трёх стартовых турах россиянин пропустил четыре мяча.

«Вратарская позиция — она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение. На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идёт никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Женя Латышонок, на Кубок — Денис Адамов. Мы смотрим, конечно. Если мы поймём, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но, ещё раз повторюсь, что для меня вратарская позиция — это не повод для частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом — меньше. Но посмотрим!» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Евгений Латышонок перебрался в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей в РПЛ, в 17 из которых воспитанник «Краснодара» покинул поле без пропущенных голов. Всего в ворота Латышонка в РПЛ-2024/2025 было забито 13 мячей.